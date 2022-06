Evropski parlament zahteva dodelitev statusa kandidatk za članstvo Ukrajini in Moldaviji

Bruselj, 23. junija - Evropski parlament je danes s 529 glasovi za, 45 proti in 14 vzdržanimi glasovi sprejel resolucijo, v kateri je pozval voditelje držav oz. vlad, da na vrhu v Bruslju Ukrajini in Moldaviji podelijo status kandidatk za članstvo v EU. Pri Gruziji pa so dodelitev statusa pogojevali z izpolnitvijo reform, ki jih je predlagala Evropska komisija.