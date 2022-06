Zobozdravniki najbolj nezadovoljni s prenizkim plačilom, preobremenjenostjo in slabimi odnosi

Ljubljana, 23. junija - Tako primarni zobozdravniki kot zdravniki specialisti so nezadovoljni z delovnimi razmerami, predvsem zaradi prenizkega plačila glede na odgovornost, preobremenjenost in slabe odnose na delovnem mestu, je pokazala anketa zdravniške zbornice. Večina anketiranih bi želela delati zunaj javnih zavodov, torej pri koncesionarjih in zasebnikih.