Zunanji sodelavec japonskega mesta med nočno zabavo izgubil osebne podatke prebivalcev

Osaka, 23. junija - Zasebni zunanji sodelavec japonskega mesta Amagasaki je med nočno zabavo in prekomernim pitjem alkohola izgubil USB ključek z osebnimi podatki vseh 460.000 prebivalcev mesta, so danes sporočili iz mestne uprave. Ob tem so občane pomirili, da so podatki šifrirani, za zdaj pa ni nobenih znakov, da bi kdo do podatkov hotel dostopati.