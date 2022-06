Najbolj iskan profil na trgu dela v prvi polovici leta prodajalec

Ljubljana, 26. junija - Najbolj iskan profil prve polovice letošnjega leta na trgu dela je prodajalec, kažejo podatki karierno-zaposlitvenega portala MojeDelo.com. Po povpraševanju delodajalcev sledijo proizvodni delavec, skladiščnik in komercialist, še naprej se množično išče delavce v gostinstvu in turizmu, so sporočili s portala.