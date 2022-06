Odbor DZ namesto o Ukrajini zataknjen v razpravi o totalitarizmu

Ljubljana, 23. junija - Odbor DZ za pravosodje danes razpravlja o predlogih dveh deklaracij, ki so jih vložili poslanci SDS - o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini ter o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. A razprava o slednji se je zavlekla in ji ni videti konca.