Dosežen politični dogovor o direktivi o trajnostnem poročanju podjetij

Bruselj, 22. junija - Svet EU in pogajalci Evropskega parlamenta so dosegli politični dogovor o predlogu Evropske komisije za direktivo o trajnostnem poročanju podjetij. Namen direktive je posodobiti in okrepiti pravila o vrsti socialnih in okoljskih informacij, ki jih morajo podjetja sporočati, so danes sporočili iz Bruslja.