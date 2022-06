Ljubljana, 22. junija - Ob peti obletnici ustanovitve se je ponovno sestal Klub parlamentark, katerega članice so na današnji seji izvolile novo predsednico in dve podpredsednici kluba, soglasno pa so sprejele tudi program dela. Nova predsednica je postala Mirjam Bon Klanjšček iz Gibanja Svoboda, podpredsednici pa Alenka Jeraj iz SDS in Iva Dimic iz NSi.