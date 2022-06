Mandatno-volilna komisija DZ podprla imenovanje Cvikla in Ahčinove

Ljubljana, 22. junija - Mandatno-volilna komisija DZ je na današnji seji podprla Milana M. Cvikla kot kandidata za viceguvernerja Banke Slovenije in Jano Ahčin kot kandidatko za predsednico računskega sodišča. Imenovanju Cvikla so nasprotovali poslanci SDS, poudarili so, da gre za politično kadrovanje, zaradi česar Cvikl svojega dela ne bo mogel opravljati neodvisno.