Voditelji z Zahodnega Balkana ob obetih umika bolgarske blokade vendarle na vrh EU

Sofija/Beograd, 22. junija - Potem ko so voditelji treh držav Zahodnega Balkana - Srbije, Albanije in Severne Makedonije - zagrozili z bojkotom vrha EU v četrtek in petek, so si zdaj premislili. Razjezila jih je namreč predvsem bolgarska blokada začetka pogajanj Severne Makedonije z unijo, a je danes iz Sofije prišla novica, da naj bi blokado vendarle umaknili.