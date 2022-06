Sojenje zadnji skupini obtoženih korupcije v zdravstvu pri koncu, prihodnji teden zaključne besede

Ljubljana, 22. junija - V sojenju zadnji skupini obtoženih korupcije v zdravstvu so danes na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvedli vse dokazne predloge. Prihodnji teden tako sledijo zaključne besede tožilstva in obrambe obtoženih Nataše Faganeli in podjetja Advanta, ki jima tožilstvo očita nedovoljeno dajanje daril. Izrek sodbe je pričakovati v začetku julija.