Na Obali v pričakovanju Piranskih glasbenih večerov in jazzovskega festivala

Portorož/Piran, 22. junija - V Avditoriju Portorož so ob 50-letnici delovanja pripravili dva festivala z umetniškima vodjema Metodom Tomcem in Branetom Rončelom. Prvi so Piranski glasbeni večeri, ki se bodo v 44. izvedbi začeli v četrtek, drugi pa je Jazz festival Piran/Portorož, ki se bo začel 29. junija.