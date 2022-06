Ljubljana, 21. junija - Zmagovalec letošnjega izbora za slovenski startup leta je podjetje Inno Lab, ki z zabojčkom eksperimentov Innobox želi otroke navdušiti za fiziko, matematiko in računalništvo oz. naravoslovje. V finale so se uvrstila še podjetja DeltaHub, Epidemic, mPOR in SaleSqueze, so sporočili organizatorji izbora.