Žakelj: Pogrešam jasno opredelitev vlade do Ukrajine

Ljubljana, 21. junija - Poslanci so na današnji seji odborov DZ za zunanjo politiko in zadeve EU resda soglasno začrtali zunanjepolitično usmeritev Slovenije, a poslanec NSi Janez Žakelj pogreša jasno opredelitev vlade do vojne v Ukrajini. Kot je opozoril, je vlada nekonsistentna, saj to, kar zagovarja v Sloveniji, ni v skladu s tem, kar zagovarja v Bruslju.