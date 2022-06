Macron želi pritisniti na Turčijo glede spora v Natu

Pariz, 21. junija - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes na srečanju z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom v Parizu napovedal, da bo od Turčije zahteval jasna stališča glede švedskega in finskega članstva v Natu. Macron je obema državama ponovno izrazil podporo in dejal, da bosta prispevali k krepitvi varnosti in stabilnosti.