V Bregenzu se pripravljajo na predstavo Madame Butterfly

Bregenz, 27. junija - Z vajami za opero Madame Butterfly so se začele priprave za festival v Bregenzu ob Bodenskem jezeru. Igralci in glasbeniki že dober teden vadijo na 23 metrov visokem in 33 metrov širokem jezerskem odru z veliko sliko na papirju kot kuliso. Opero italijanskega skladatelja Giacoma Puccinija bodo premierno izvedli 20. julija.