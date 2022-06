Fifa do 2023 podaljšala uredbo za prestope tujih igralcev in trenerjev

Lozana, 21. junija - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes podaljšala uredbo tujim igralcem in trenerjem, da lahko prekinejo pogodbe s klubi v Rusiji in Ukrajini. Ob tem lahko brez posledic podpišejo pogodbe z drugim klubom, je sporočila Fifa. Posebna uredba zdaj velja do 30. junija naslednje leto.