Svetina s predstavniki avtoprevoznikov o perečih težavah sektorja

Ljubljana, 21. junija - Predstavniki avtoprevozniških sekcij pri gospodarski in obrtno-podjetniški zbornici so z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino danes razpravljali o perečih težavah panoge. Med drugim so se dotaknili delovnih pogojev voznikov tovornjakov, pri čemer so najostreje obsodili medijska razkritja o bangladeških iskalcih dela.