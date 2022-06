DZ zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi

Ljubljana, 21. junija - DZ je na izredni seji z 52 glasovi za in 23 proti zavrnil predlog opozicijske SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi. V SDS so med drugim opozarjali na finančne posledice povečevanja števila ministrstev, v koaliciji pa so poudarjali, da gre pri reorganizacijo za dobrobit države.