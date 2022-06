Finance o inflaciji in znižanju DDV (21. 6.)

Ljubljana, 21. junija - Tanja Smrekar v komentarju Koliko časa bo država še služila z inflacijo? piše o tem, da država zaradi višjih cen inflacije pobere čedalje več DDV in preiskuje možnost znižanja DDV vsaj na osnovna živila. Avtorica meni, da je dejstvo, da bi prodajalci energije in živil izkoristili nižji DDV in ga prelili v višje marže, odvisen od konkurence in trga.