V Gruziji več deset tisoč protestnikov v podporo članstvu v EU

Tbilisi, 21. junija - Na ulicah gruzijske prestolnice Tbilisi je v ponedeljek zvečer več deset tisoč ljudi zahtevalo članstvo Gruzije v Evropski uniji. Po navedbah organizatorjev shoda so želeli evropskim partnerjem pokazati, da so se državljani Gruzije odločili za Evropo in da so to izbiro pripravljeni braniti.