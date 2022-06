Golob pomanjkanje pogonskih goriv na črpalkah ocenil za škandal

Ljubljana, 20. junija - Na več bencinskih črpalkah po državi je v nedeljo in danes zmanjkalo pogonskih goriv, kar trgovci pripisujejo povečanemu povpraševanju in težavam z dobavo. "Jaz mislim, da je to škandal v vseh pogledih," je razmere komentiral predsednik vlade Robert Golob. Meni, da bi morali trgovci razmere predvideti in se nanje bolje pripraviti.