Na dopisnem kongresu SAB podprli pripojitev k stranki Gibanje Svobode

Ljubljana, 20. junija - Na dopisnem kongresu SAB, ki je potekal od 13. do 15. junija, je 91,5 odstotka članov, ki so se ga udeležili, podprlo predlog sveta stranke, da se SAB pripoji k stranki Gibanje Svoboda. S to odločitvijo najvišjega organa stranke bo SAB prenehala obstajati, Gibanje Svoboda pa bo postalo njen pravni naslednik, so sporočili iz SAB.