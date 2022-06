SDRES zbral več kot 1000 podpisov za višje nadomestilo za malico

Velenje, 20. junija - Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je zbral več kot 1000 podpisov za višje nadomestilo za malice velenjskih rudarjev. Podpise so danes želeli predati vodstvu Premogovnika Velenje, vendar so prejeli obvestilo, da je uprava odsotna. Podpise bodo zato predali po elektronski pošti, v torek pa še v fizični obliki.