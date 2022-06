Svet NLZOH izglasoval premestitev sedeža v Ljubljano, a bodo v ponedeljek o tem odločali znova

Maribor, 19. junija - Svetniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v petek izglasovali sklep o premestitvi sedeža ustanove iz Maribora v Ljubljano. O tej nameri po neuradnih informacijah STA vodstvo in zaposleni predhodno niso bili obveščeni. Prvi med svetniki Luka Kajtna je danes sporočil, da bodo o premestitvi v ponedeljek odločali znova.