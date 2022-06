Opravičilo nizozemskega premierja vojakom, ki so varovali Srebrenico

Haag, 19. junija - Nizozemski premier Mark Rutte se je v soboto opravičil nekdanjim nizozemskim pripadnikom modrih čelad, ki so leta 1995 med vojno v BiH varovali Srebrenico. Opremljeni le z lahkim orožjem so jo prepustili srbskim silam, te pa so izvedle množičen pokol bošnjaških moških in dečkov.