S sestankom vodstva ministrstva za izobraževanje in sindikatov se obnavlja socialni dialog

Ljubljana, 17. junija - Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič je po današnjem sestanku izrazil zadovoljstvo ob prvem srečanju s sindikati, saj so na simboličen način, kot je dejal, ponovno vzpostavili socialni dialog. V sindikatih so zadovoljni s prvim sestankom, ki je po njihovem prepričanju minil v konstruktivnem vzdušju.