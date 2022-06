Glasbeni album Johnnyja Deppa in Jeffa Becka bo luč sveta ugledal 15. julija

New York, 20. junija - Hollywoodski igralec Johnny Depp in angleški roker Jeff Beck bosta skupen album izdala 15. julija. Album s 13 skladbami z naslovom 18 je v veliki meri sestavljen iz priredb pesmi izvajalcev, kot so Beach Boys, Marvin Gay in Velvet Underground. Na albumu bosta tudi dve pesmi, ki ju je napisal 59-letni Depp.