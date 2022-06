Zaposleni v Narodnem muzeju se ograjujejo od sporne razstave

Ljubljana, 17. junija - Zaposleni v Narodnem muzeju Slovenije so se danes s pisno izjavo ogradili od, kot so navedli, nestrokovnih in neetičnih praks pri postavitvi sporne razstave Popotovanja. Umetniška zbirka družine Boljkovac. Zaradi razstave je sicer že odstopil direktor muzeja Pavel Car, policija pa je uvedla preiskavo.