Ukrajinska pesnica Čuprina v Novem mestu posvarila pred Putinom

Novo mesto, 17. junija - V Knjigarni in kavarni Goga v Novem mesto so v četrtek zvečer pripravili literarni večer z ukrajinsko pesnico Jevgenijo Čuprina, na katerem se je ta odzvala predvsem na rusko agresijo nad njeno domovino. Slovenijo je tudi posvarila pred Putinom in njegovim osvajalskim apetitom, sebe pa označila za punk in underground pesnico.