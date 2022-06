Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica nagradila najboljše inovatorje

Velenje, 17. junija - Savinjsko-šaleška gospodarske zbornica je danes v Velenju podelila nagrade za najboljše inovacije. Podelili so osem zlatih priznanj, štiri srebrna in pet bronastih. Na nacionalno raven ocenjevanja so se uvrstile tri najbolje ocenjene zlate inovacije, so sporočili iz zbornice.