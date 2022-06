Divača, 16. junija - Na regionalni cesti med Divačo in naseljem Lokev se je danes okoli 8. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik motornega kolesa. V nesreči sta po prvih podatkih udeležena voznika tovornega vozila in motornega kolesa, zaradi prometne nesreče pa je cesta Divača-Lokev do nadaljnjega zaprta, so sporočili s Policijske uprave Koper.