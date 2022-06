Na Hrvaškem letna inflacija maja z 10,8 odstotka na novem rekordu

Zagreb, 16. junija - Letna inflacija na Hrvaškem je maja znašala 10,8 odstotka. To je nov rekord, potem ko so cene že aprila porasle za dotlej najvišjih 9,4 odstotka. Pred tem je bila inflacija najvišja julija 2008, ko je znašala 8,4 odstotka. Maja letos sta se tako na letni kot mesečni ravni podražila prevoz in hrana, je objavil hrvaški statistični urad.