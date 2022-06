Golob v pogovoru z ukrajinskim premierjem izrazil podporo Ukrajini

Ljubljana, 15. junija - Premier Robert Golob je danes opravil telefonski pogovor z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom. Govorila sta o razmerah v Ukrajini in prihajajočem zasedanju Evropskega sveta, na katerem bo razprava o Ukrajini ena ključnih tem. Golob je potrdil trdno podporo Ukrajini, njeni suverenosti in prizadevanjem za mir, so sporočili iz njegovega kabineta.