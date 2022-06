Uporaba pesticidov v EU upada, a ne dovolj hitro

Bruselj, 18. junija - Uporaba kemičnih pesticidov v EU še naprej upada, a je treba hitrost upada pospešiti. "Države članice morajo storiti več za zmanjšanje uporabe in tveganja kemičnih pesticidov," so ta teden pozvali v Bruslju. Uporaba alternativ kemičnim pesticidom z nizkim tveganjem in bioloških alternativ je še vedno zelo nizka, so tudi opozorili.