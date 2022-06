Na okrogli mizi o novem pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah

Ljubljana, 15. junija - Namen pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah je, da določi minimalne vrednosti energijske učinkovitosti stavb in deleže rabe obnovljivih virov. Od leta 2021 naj bi bile stavbe v državi skoraj ničenergijske, a se to v praksi ne preverja, je bilo slišati na današnji okrogli mizi v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije in STAkluba.