Raziskava: Skoraj dve tretjini delodajalcev napovedujeta dvig plač

Ljubljana, 19. junija - Približno dve tretjini slovenskih delodajalcev napovedujeta zvišanje plač za drugo polovico leta 2022, v najnovejši napovedi gibanja plač in ugodnosti ugotavlja skupina Manpower. Največ delodajalcev, ki napovedujejo dvig, prihaja s področja informacijskih tehnologij in turizma. Med razlogi za dvig sta zadrževanje zaposlenih in privabljanje novih.