Sloles opozarja na padanje cen žaganega lesa iglavcev

Ljubljana, 15. junija - Cene žaganega lesa iglavcev, smreke in jelke, se iz dneva v dan znižujejo, medtem pa so cene hlodovine smreke in jelke še v porastu, so opozorili v slovenskem lesnem združenju Sloles, kjer pričakujejo, da bodo žage po državi verjetno močno zmanjšale predelavo. Žagarski obrati so po oceni združenja na pragu nove krize.