V vladnih strankah zadržani do odprtih pisem glede Ukrajine

Ljubljana, 14. junija - Vladni stranki Gibanje Svoboda in Levica sta zadržani do obeh odprtih pisem glede politike do Ukrajine, ki so ju na vlado naslovili vidni slovenski intelektualci in politiki. V opozicijskih SDS in NSi so medtem izrazili nedvoumno podporo novejšemu pismu, ki poziva k odločnejši podpori Ukrajini.