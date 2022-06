Pri Akrapoviču lani kljub epidemiji poslovali uspešno, načrtujejo povečati proizvodnjo v Črnomlju

Ivančna Gorica/Črnomelj, 14. junija - Za podjetje Akrapovič je bilo lansko leto uspešno. Ustvarili so 150 milijonov evrov prometa in 20,1 milijona evrov dobička ter so tako pri poslovanju že presegli raven iz časov pred epidemijo. Slednja sicer poleg vojne v Ukrajini še vedno precej vpliva na poslovanje. Vseeno v prihodnje v Črnomlju načrtujejo povečanje proizvodnje.