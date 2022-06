Trump zaslišanja v zvezi z napadom na Kapitol označil za "norčevanje iz pravosodja"

Washington, 14. junija - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek odkrito kritiziral kongresno preiskavo lanskega napada njegovih privržencev na Kapitol in jo označil za "norčevanje iz pravosodja". Navkljub pričevanjem njegovih sodelavcev Trump še naprej vztraja, da so bile volitve 2020 prirejene in ukradene.