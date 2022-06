Cene nafte nekoliko višje

Singapur, 14. junija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale in tako vztrajajo na visokih ravneh. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so se od začetka leta povečale za približno 55 odstotkov. Rast poganjata predvsem vojna v Ukrajini in z njo povezane sankcije proti Rusiji, kar omejuje ponudbo nafte.