Primorske novice o projektu drugi tir (14. 6.)

Koper, 13. junija - Katja Gleščič v komentarju Luč je v predoru, a to še ni vlak piše o projektu drugi tir, kjer so prebili prvo predorsko cev. Gre za lepo delovno zmago, ko bi se le zgodila vsaj pet let od tega, meni avtorica. Dodaja, da bi projekt pred petimi leti izvedli brez podražitev materialov in energentov, država pa bi imela dostojno progo iz pristanišča.