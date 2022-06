Stoltenberg pozdravil napredek pri reševanju spora med Turčijo, Švedsko in Finsko

Koebenhavn, 13. junija - Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je na srečanju s švedsko premierko Magdaleno Andersson dejal, da je prišlo do napredka pri reševanju spora med Turčijo in novima kandidatkama za članstvo v zvezi, Finsko in Švedsko. Pri tem je pozdravil proces spreminjanja protiteroristične zakonodaje na Švedskem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.