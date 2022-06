Raziskava v Nemčiji razkrila razširjenost zlorab v škofiji Münster

Münster, 13. junija - Glede na rezultate študije Univerze v Münstru je število obtoženih duhovnikov in žrtev zlorab v zahodnonemški škofiji Münster bistveno večje, kot je znano. Po več kot dveletni raziskavi je bilo med letoma 1945 in 2020 v spolne zlorabe vpletenih skoraj 200 duhovnikov, ki so bili odgovorni za 610 spolnih zlorab mladoletnih oseb.