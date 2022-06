Frontex: Število nezakonitih migracij v EU se je povečalo za 82 odstotkov

Varšava, 13. junija - Število nezakonitih prehodov migrantov v Evropsko unijo se je med januarjem in majem v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 povečalo za 82 odstotkov, je danes sporočila evropska agencija za zunanje meje Frontex. Najbolj aktivne poti migrantov v EU v letu 2022 so poti preko Balkana ter osrednje in vzhodne sredozemske regije.