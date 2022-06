Upravna enota Ljubljana skrajšala čakalne dobe, poleti začasno zaprtje nekaterih krajevnih uradov

Ljubljana, 18. junija - Na Upravni enoti (UE) Ljubljana so po poročanju Dela uspeli skrajšali čakalne dobe za stranke s 26 na štiri delovne dni. Bodo pa zaradi zaprtja šestih krajevnih uradov v času dopustov od 4. julija do 3. oktobra stranke s teh območij vse zadeve lahko urejale na UE Ljubljana in v krajevnem uradu Medvode, so sporočili z upravne enote.