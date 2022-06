Raziskava: Slovenci pri plačevanju v tujini enako naklonjeni gotovini in karticam

Ljubljana, 13. junija - Slovenci so pri plačevanju na potovanjih v tujini enako naklonjeni gotovini in karticam ter pametnim napravam, je pokazala raziskava, ki jo je v osmih državah srednje in vzhodne Evrope izvedel ameriški ponudnik storitev kartičnega poslovanja Visa. Raziskava kaže tudi, da so potovanja po koronskem premoru v velikem zamahu nazaj.