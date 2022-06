Na posvetu o kakovosti zraka po covidni krizi

Ljubljana, 13. junija - Dvig kakovosti javnega potniškega prometa, pomoč pri zamenjavi individualnih kurišč na trda goriva ter nacionalni program gradnje železnic z zavezami financiranja so nekateri od predlogov, ki so jih podali na posvetu o kakovosti zraka z naslovom Med pandemijo in energetsko draginjo. Pandemija covida-19 je kakovost zraka izboljšala le začasno.