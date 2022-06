V ZDA dogovor obeh strank glede orožja

Washington, 12. junija - Skupina 20 ameriških senatorjev iz obeh strank, republikanske in demokratske, je danes sporočila, da so dosegli dogovor glede ukrepov za omejitev nasilja z orožjem, s katerim želijo preprečiti dogodke, kot sta bila nedavna strelska pohoda v Buffalu in Uveldeju. Bela hiša je dogovor pozdravila, čeprav je po njihovi oceni nezadosten.