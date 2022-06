Premier Golob na delovnem obisku v Mariboru

Maribor, 13. junija - Predsednik vlade Robert Golob bo danes z ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko na delovnem obisku v Mariboru. Obisk bo začel na Agenciji za energijo, v teku dneva pa bo med drugim obiskal tudi Dom Danice Vogrinec, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.